В Чечне вводят новые коронавирусные ограничения

Теперь жителей обяжут использовать специальные цифровые коды.

Речь идет о так называемых QR-кодах. Они потребуются уже с завтрашнего дня для того, чтобы попасть в общественный транспорт, торговые точки, а также места общественного питания и сферы услуг. Получить его могут только те граждане, которые привились от опасной инфекции или уже переболели в последние полгода.

Вместе с тем, как отмечает государственная телерадиокомпания «Грозный», если цифрового кода нет, то в качестве альтернативы можно использовать привычную бумажную справку или сертификат о вакцинации. Тем, у кого есть медицинские противопоказания к иммунизации, посещать общественные места можно только в защитной маске.

Для борьбы с пандемией власти Чечни также вводят такие ограничения, как 50% заполняемость залов на культурно-массовых мероприятиях, и изоляция граждан старше 65 лет.

За последнюю неделю в Чечне не наблюдается роста числа инфицированных. Все это время показатели региона колеблются на отметке в 70 человек.

Ограничения из-за коронавируса с завтрашнего дня также ужесточат в Крыму, Татарстане и Адыгее