В Болгарии суд оставил под арестом россиянина, которого подозревают в промышленном шпионаже

Арестованный ученый Сергей Зоненко работал на болгарском военном заводе «Арсенал». Он находится под арестом уже третьи сутки. Вместе с ним задержаны его жена и сын, которые являются гражданами Литвы. В местном МВД сказали, что члены семьи могут оказаться сообщниками в предполагаемом преступлений. По сведениям властей, в конце сентября трое подозреваемых ушли в неоплачиваемый отпуск, после которого не вернулись на работу. Их задержали на границе с Грецией.

Как рассказали сотрудники завода, как раз в это время и была обнаружена пропажа важных документов. В МВД Болгарии отметили, что в бумагах может содержаться секретная информация, представляющая интерес для иностранных конкурентов. По данным властей, работа ученого была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими выпуск кумулятивных боеприпасов. А завод «Арсенал», по их словам, является секретным объектом, обеспечивающим национальную безопасность Болгарии.

Болгария направила официальную информацию о задержании гражданина России в посольство. Там сказали, что будут контролировать ситуацию.