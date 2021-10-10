Следственный комитет начал проверку после гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша во время спектакля

Декорации насмерть придавили артиста. На видео, размещённом в интернете, массивный элемент оформления сцены в Большом театре весом около двух тонн опускается, после чего кто-то из труппы требует немедленно остановить спектакль. Серьёзный инцидент произошёл в начале оперы «Садко», которую вчера вечером показывали в Большом. Погиб артист Евгений Кулеш, ему было 38 лет. Он отодвигал трон на сцене когда начали менять декорации. Артист должен был пройти вперёд к зрителям, но почему-то отодвинулся назад, сообщает агентство ТАСС. Кулеш умер на месте.

Сначала объявили антракт, а вскоре спектакль отменили. Некоторые зрители сначала приняли инцидент за часть представления. Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося. Главному театру страны Кулеш отдал половину своей жизни, при этом как отмечает, Пятый телеканал, он мечтал о большой карьере, но всегда был на вторых ролях. Незадолго до гибели артист признавался, что хочет уволиться из театра.

Народный артист России Николай Цискаридзе в разделе истории в инстаграме выложил переписку, в которой говорится о проблемах с безопасностью в Большом театре. Собеседница артиста призналась, что ранее те же декорации перед премьерой спектакля зацепились за световые приборы, и они чуть не упали на людей.