В Татарстане упал легкомоторный самолет с парашютистами на борту

В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет Л-140. Агентство «Интерфакс» сообщает, что на борту находились два члена экипажа и двадцать один парашютист. Воздушное судно принадлежит местному аэроклубу. Судя по первым снимкам, которые публикуют в социальных сетях, самолет развалился на части, но при этом не сгорел. Источники информационных агентств сообщают, что погибли по меньшей мере 19 человек.

О судьбе еще трех приходит противоречивая информация. По одним данным, они пострадали, по другим – пропали без вести.