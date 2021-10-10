В Токио отключение электричества привело к масштабному сбою в движении поездов

Составы задерживаются более чем на полчаса, передает агентство РИА Новости. Сбой затронул как минимум восемь линий, включая самую загруженную – кольцевую. По данным местного телеканала NHK, причиной происшествия стал пожар на подстанции железнодорожного оператора.