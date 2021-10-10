Умер руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан

Физику-ядерщику было 85 лет. Причиной смерти стали последствия перенесенного ранее коронавируса, передает телеканал Ari News со ссылкой на семью умершего. В честь Хана в стране пройдут несколько памятных мероприятий.

Развитие ядерной программы началось в Пакистане в середине прошлого века. До начала 1970-х ядерные исследования носили мирный характер.