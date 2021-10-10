Сотрудники американского посольства, подозреваемые в краже, решили покинуть Россию

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, им было предложено либо уехать из страны, либо снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее МВД опубликовало видеозапись, как трое мужчин выходят из бара с рюкзаком, а затем заходят в здание посольства. Полиция называет подозреваемых административно-техническими сотрудниками дипведомства, военнослужащими корпуса морской пехоты. Потерпевшим оказался детский психолог. По его словам, инцидент произошел в середине сентября.