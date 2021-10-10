РУСАДА не станет обжаловать решение об отзыве аккредитации у Московской антидопинговой лаборатории

Исполняющий обязанности главы Михаил Буханов назвал техническим документ, опубликованный WADA. По его словам, агентство с 2019 года не направляет биологический материал на тестирование в столичную лабораторию из-за того, что Московское агентство было признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории накануне. Ее деятельность фактически была приостановлена с начла прошлого года.