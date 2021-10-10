В Боливии разбился самолет Военно-воздушных сил

Все шесть человек на борту погибли, написал в Твиттере президент страны Луис Арсе. Как уточнили в Минздраве, в самолете находились два пилота и четверо специалистов ведомства. Они заминались исследованиями в области вирусов, переносимых комарами.

По предварительным данным, самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта. Что стало причиной пока неизвестно.

