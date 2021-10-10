Украина сегодня восстановит железнодорожное сообщение с Польшей

Оно было прервано больше полутора лет назад из-за пандемии коронавируса.

С этого дня украинцы смогут после длительного перерыва приехать в Польшу не только на автобусе или самолёте, но и поезде. Первый состав отправится из Киева в польский город Перемышль. Пока будет доступен только один маршрут. Позднее поезда начнут ходить из столицы Украины в Варшаву и Вроцлав. Туда же можно будет добраться и поездом из Львова. Помимо этого вернут маршрут Одесса — Перемышль, сообщает агентство УНИАН. Поляки со своей стороны также смогут опять ездить поездами на Украину.

Железнодорожное сообщение между странами из-за пандемии было полностью приостановлено в середине марта прошлого года. Инициатором стала польская сторона. Киев уже возобновил международное железнодорожное сообщение с Австрией, Венгрией, Словакией и Молдавией. Польша в конце сентября тоже сняла запрет, который касался ряда государств.

Месяц назад польские власти разрешили въезд на свою территорию украинцам, в том числе с туристической целью.