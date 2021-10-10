В российском МИД назвали отставку канцлера Австрии внутренним делом страны

Несмотря на то, что Себастьян Курц считался одним из наиболее конструктивно настроенных к Москве европейских политиков, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что не понимает, каким образом эта новость «всколыхнула внутреннее поле» страны.

Курц ушел в отставку накануне на фоне расследования по обвинению в коррупции. Он объяснил, что принял решение исходя из приоритета стабильности государства.

Обязанности премьера будет исполнять глава австрийского МИД Александр Шалленберг. Курц при этом останется лидером Австрийской народной партии и возглавит ее фракцию в нижней палате парламента.

Ушедший в отставку премьер занимал свой пост с 2017 года, став на тот момент самым молодым руководителем правительства в мире.