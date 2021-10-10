В Кемеровской области задержан один из лидеров протеста против угольных разрезов

Региональное сетевое издание «КузПресс» со ссылкой на его жену пишет, что силовики мотивировали свой визит к Владимиру Горенкову обыском из-за хранения огнестрельного оружия. Обыск, однако, проводить не стали, а увезли активиста в отдел, где составили на него протокол о неповиновении полицейским. Позже Горенков обратился в травмпункт, где у него зафиксировали ушиб грудной клетки. Активист поехал в Следственный комитет писать заявление на силовиков, однако его снова задержали.

Как пишет «КузПресс», местные жители считают, что это «психологическое давление» на протестное движение.

