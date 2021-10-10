Боксеры Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой-реванш

Он запланирован на начало следующей весны, сообщил промоутер американца – его слова приводит телеканал Sky Sports.

Украинский боксер в конце сентября одержал победу в 12-раундовом поединке, завоевав титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO. В своей карьере Усик до сих пор не потерпел ни одного поражения. Джошуа побеждал 22 раза и дважды проигрывал.

