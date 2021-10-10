Россия и Китай, по утверждению Дональда Трампа, завладели образцами американских военных вертолетов

Бывший президент США сказал, что Москва и Пекин получили доступ к машинам «Апач», оставшимся в Афганистане после вывода войск. Теперь они «изучат их, и скоро соберут лучшую технику», — приводит слова Трампа агентство РИА Новости. Ранее он говорил, что Вашингтон бросил в стране оборудования на сумму свыше 80 миллиардов долларов.

Военные силы США находились в Афганистане с 2001 года. К 20 годовщине теракта 11 сентября они были выведены из страны.