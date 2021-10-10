В Кургане шесть человек в том числе трое детей погибли при пожаре в частном доме

.Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, причиной пожара стал неисправность печного оборудования. Сотрудники СК допрашивают очевидцев и ожидают результатов экспертиз. Возбуждено уголовное дело.