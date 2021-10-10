В Варшаве пройдет акция протеста против закона о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза

Недовольные действиями властей граждане Польши собираются выразить несогласие в связи с принятым позавчера законом о независимости судебной системы от Брюсселя. По словам экспертов, за этим шагом может последовать выход страны из Евросоюза. Там в свою очередь негативно отреагировали на решение польского Конституционного суда. В качестве ответных мер ЕC может ввести финансовые санкции. Правящая в Польше партия занимается кардинальной реформой судебной системы с 2015 года. Из-за этого Еврокомиссия уже подала несколько исков в Европейский Суд.

Бывший премьер-министр Польши и лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональд Туск анонсировал акцию протеста несколько дней назад.

Митинг должен пройти на центральной площади Варшавы сегодня вечером.