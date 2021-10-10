Многотысячный митинг в поддержку Михаила Саакашвили должен пройти сегодня в Грузии

Организаторы называют акцию предупредительной для действующих властей. Они собираются выйти на проспект Руставели в Тбилиси с требованиями освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили и не допустить фальсификаций во время второго тура выборов в органы самоуправления, которые намечены на 30 октября.

Они сообщили, что на сайте, так называемого «Народного движения» зарегистрировалось больше ста тысяч человек. Однако многие оппозиционные движения отказались от участия в митинге. Например, лидер партии «Гирчи» сослался на большую загруженность, но выразил солидарность с протестующими, назвав заключение Саакашвили «политическим преследованием». В свою очередь одна из организаторов акции депутат парламента Грузии Тако Чирквиани назвала данное решение «печальным», но отметила, что митинг всё равно состоится.

Сторонники Саакашвили планируют провести ещё одну акцию протеста 14 октября.