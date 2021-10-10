Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе

В 12-раундовом поединке, который только что завершился в американском Лас-Вегасе (штат Невада), он победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в 11-м раунде.

Это была третья встреча боксеров. Первый бой, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Во втором, в феврале прошлого года, победу одержал Фьюри и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться еще в прошлом году, но переносился несколько раз, в том числе из-за обнаруженного у британца коронавируса.

33-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. Титул чемпиона мира WBC он защитил впервые. В ноябре 2015 года британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

