Франция намерена возобновить борьбу за отмену смертной казни в мире

Для этого в будущем году будет организована международная конференция, заявил президент страны Эммануэль Макрон в канун отмечаемого сегодня Всемирного дня борьбы со смертной казнью.

«Я объявляю, что Франция возобновит борьбу за всеобщую отмену смертной казни. В рамках председательства в Европейском союзе мы организуем в Париже совещание на самом высоком уровне с участием представителей гражданского общества из государств, которые все еще применяют смертную казнь или мораторий, чтобы убедить их лидеров в важности и неотложности ее отмены», — сказал Макрон.

По словам Макрона, Франция также внесёт проект резолюции, согласно которому страны, не отменившие смертную казнь, должны будут представлять в ООН сведения о количестве вынесенных и приведённых в исполнение смертных приговоров.