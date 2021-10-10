В Боливии разбился самолет ВВС

На борту находились сотрудники Министерства здравоохранения. Погибли шесть человек, сообщил президент страны Луис Арсе. Он выразил в твиттере соболезнования семьям погибших.

Как уточнили в Минздрав, четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения занимались исследованиями в области борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья. Погибли также два пилота.

По предварительным данным, катастрофа произошла вскоре после вылета из городка Риберальта. Причины аварии выясняются.