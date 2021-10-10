Болгарский суд оставил под стражей россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже

Об этом сообщает болгарское издание «Монитор». По его сведениям, среди задержанных – ученый-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук Сергей Зоненко, а также его жена Ольга и сын Вениамин, которые являются гражданами Литвы. Они работали на военном заводе «Арсенал». Их деятельность была связана с инновационными технологиями. Расследование началось после того, как на предприятии заметили пропажу продуктов завода и связанных с ними документов конфиденциального характера, которые представляли интерес для болгарских и иностранных конкурентов.

В посольстве России сказали РИА Новости, что не получали уведомление от болгарских властей, в свою очередь, МИД Литвы не подтвердил задержание литовцев.

