В Лас-Вегасе начался бой британского боксера Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером

На кону звание чемпиона мира по версии WBC. Это уже их третья встреча. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором, который прошёл в феврале прошлого года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс.