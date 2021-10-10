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07:06, 10 октября 2021

В Лас-Вегасе начался бой британского боксера Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером

На кону звание чемпиона мира по версии WBC. Это уже их третья встреча. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором, который прошёл в феврале прошлого года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс.


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