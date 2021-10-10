В Ираке пройдут досрочные выборы в парламент

Избирательная система страны предусматривает четырехлетний срок работы депутатов. И, согласно плану, плебисцит должен был состояться только в следующем году. Однако уже спустя год после прошлых выборов Ирак захлестнула волна протестов. Митингующие были недовольны падением экономики. Кроме того, они уверяли, что нынешнее правительство коррумпировано и в целом малоэффективно. В связи с этим выборы и были перенесены на этот год.

На данный момент за почти 330 кресел в парламенте борются более 3 тысяч кандидатов. Кто из них сможет занять места в Национальной ассамблее, решат граждане. Отметим, что всего в Ираке насчитывается около 40 миллионов жителей, однако фактически правом голоса обладают только 25 миллионов.

Несмотря на то, чтобы выборы еще не состоялись, граждане уже говорят о предвзятости кампании. Так, они утверждают, что исход голосования уже очевиден, у власти останутся все те же люди, как минимум потому, что они сейчас подкупают избирателей.

Политологи опасаются, что выборы в Ираке могут быть сорваны. Местные СМИ неоднократно писали, что граждане призывают бойкотировать голосование.