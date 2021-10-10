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07:03, 10 октября 2021

В Киеве сегодня пройдет благотворительный забег помощи семьям военных, погибших в ходе войны на Донбассе

На украинский военный забег зарегистрировались около тысячи человек. Среди них и высокопоставленные представители вооруженных сил Украины и других государств, в том числе США, Великобритании и Швеции. Каждый участник должен сделать взнос в фонд мероприятия, деньги с которого будут направлены на помощь близким пострадавших в ходе военной агрессии на Востоке Украины.

По замыслу организаторов, забег должен объединить людей вокруг защитников страны. Он даже проходит под лозунгом «Объединены Победой». Украинские СМИ пишут, что идея такого формата возникла на фоне популярности марафонов морской пехоты в США, в которых участвуют ветераны.

Украинский благотворительный забег станет первым в истории страны спортивным мероприятием под эгидой воюющей армии.


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