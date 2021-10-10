Талибы предупредили США о проблемах для народа в случае дестабилизации власти в Афганистане

Они также призвали оказать им помощь в кампании вакцинации против коронавируса. Об этом сказал афганскому информационному агентству Bakhtar Амир Хан Моттаки, назначенный талибами* исполняющим обязанности министра иностранных дел во временном правительстве страны. Это заявление было сделано по итогам субботних прямых переговоров с американскими представителями в столице Катара Дохе — первых после вывода войск США из Афганистана. Сегодня, как ожидается, переговоры будут продолжены.

* — Талибан признан террористической организацией и запрещен в России