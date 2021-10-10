Акция протеста в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили пройдёт сегодня в центре Тбилиси

Ведущий эксперт грузинского Центра стратегического анализа Гела Васадзе считает, что акция, скорее всего, не будет такой масштабной, несмотря на то, что на неё зарегистрировалось больше ста тысяч человек. Васадзе добавил, что эта демонстрация является определённым политическим манифестом.