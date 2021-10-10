Московская прокуратура и следователи выясняют обстоятельства гибели актера во время спектакля в Большом театре

Его придавило декорацией минувшим вечером во время оперы «Садко». Спектакль был прерван, зрителей попросили покинуть зал. Как рассказали источники ТАСС и «Интерфакса», артист пошел не в ту сторону во время смены декораций и его придавило многотонной конструкцией. Спасти его не удалось. Погибший — 37-летний артист миманса Евгений Кулеш. В Большом театре он служил с 2002 года.
2021-10-10T06:31:07+03:00
2021-10-10T06:31:07+03:00
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06:31, 10 октября 2021
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