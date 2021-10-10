Британский боксёр Тайсон Фьюри сегодня проведёт третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером

Они разыграют два чемпионских титула.

«Цыганский король» и «Бронзовый бомбардировщик», как называет пресса Фьюри и Уайлдера соответственно, в очередной раз выяснят кто из них сильнее. На кону титулы лучшего бойца по версиям «Всемирной боксёрской организации» и авторитетного журнала о боксе «The Ring». Победитель этого боя, также получит право сразиться с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. История противостояния бойцов берёт своё начало 3 года назад. Тогда в Лос-Анджелесе была зафиксирована ничья и чемпионом остался Уайлдер. Спустя чуть больше года состоялся реванш. Расклад сил за это время поменялся, и эксперты отдавали предпочтение уже Фьюри. «Цыганский король» уверенно победил нокаутировав американца.

В этот раз мнение специалистов разделились. Оба бойца не выходили на ринг больше года. Исход поединка непредсказуем, однако, небольшое преимущество по мнению экспертов и букмекеров имеет Тайсон Фьюри. Бой изначально был запланирован на 24 июля, однако его перенесли из-за обнаруженного у Тайсона Фьюри коронавируса.