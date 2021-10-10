В Стамбуле и Анталии задержали по подозрению в шпионаже шестерых иностранцев

Возможно среди них есть россияне. Об этом рассказал «Эху Москвы» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу

Российские дипломаты уже запросили информацию о задержанных и находятся в контакте с турецкими коллегами, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Эксперт по турецкой внутренней и внешней политике Роберт Устян отметил, что задержание шестерых человек с российскими паспортами может быть использовано как инструмент серьёзного давления на российско-турецкие отношения. Устян добавил, что случай, прерванный на данной стадии – это хорошо, и Россия ещё может минимизировать нанесённый отношениям двух стран ущерб.