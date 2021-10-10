У извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма в Атлантическом океане обрушилась стена кратера. Это вызвало новые потоки лавы. Они хлынули по склону горы, вызывая новые разрушения, сообщает Reuters. Власти заявили, что лава прошла по району, жителей которого эвакуировали после извержения 19 сентября. Тогда около 6 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и фермы.

Вулкан на одном из Канарских островов извергается уже три недели. В конце сентября лава достигла океана. При ее контакте с морской водой, по данным издания El Pais, образуются токсичные облака. Испарения могут быть смертельно опасны. Пока не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако нанесен ощутимый урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.

В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.