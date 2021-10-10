В Мали освободили похищенную боевиками четыре года назад колумбийскую монахиню. Глория Сесилия Нарваес была взята в заложники в 2017 году, когда работала миссионером в Кутиале, примерно в 400 километрах к востоку от столицы Мали Бамако. Власти страны опубликовали в твиттере фотографии встречи францисканской монахини с временным президентом Асими Гойтой, передает Интерфакс. Неясно, был ли выплачен выкуп за ее освобождение. В заявлении, опубликованном канцелярией президента, говорится, что освобождение произошло после более чем четырех с половиной лет «совместных усилий нескольких разведывательных служб». Архиепископ Бамако Жан Зербо подтвердил освобождение монахини, отметив, что она «чувствует себя хорошо».
2021-10-10T05:12:21+03:00
2021-10-10T05:12:21+03:00
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05:12, 10 октября 2021
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