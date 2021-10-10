Либеральная коалиция «Вместе» лидирует на парламентских выборах в Чехии. По итогам подсчета 99% бюллетеней она обошла примерно на 0,6% правящее центристское движение АНО премьер-министра Андрея Бабиша. В Палату депутатов прошли также леволиберальная Пиратская партия в коалиции с центристским движением «Старосты и независимые» и партия «Свобода и прямая демократия». Чешские коммунисты, набравшие менее 4%, впервые с 1989 года не проходят в парламент.

Председатель Пиратской партии Иван Бартош сказал, что их коалиция в ближайшее время начнет переговоры с «Вместе» о формировании будущего состава правительства.