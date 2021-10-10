Цены на духи из Европы в России могут вырасти более чем на 50 процентов. Это произойдет, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров, пишет агентство Прайм. Ряд СМИ сообщили о такой возможность в качестве ответа на действия ЕС по ограничению поставок стали из России. По мнению экспертов, запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно. К тому же не исключено, что рост цен в магазинах будет даже больше, чем размер пошлины, поскольку стоимость включает ещё и издержки оптовых посредников, и надбавку розничных продавцов, а также учитывают уровень спроса.