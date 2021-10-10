ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Решение принято по рекомендации дисциплинарного комитета «из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий и его Кодексу этики». Московская антидопинговая лаборатория может подать жалобу в установленном порядке, говорится на сайте Всемирного антидопингового агентства. В РУСАДА сказали, что не будут обжаловать это решение.