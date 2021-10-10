Британский боксер Тайсон Фьюри проведет третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Они разыграют два чемпионских титула – лучшего боксера по версиям Всемирной боксерской организации и авторитетного журнала о боксе The Ring. Встреча состоится после 5 утра по московскому времени в Лас-Вегасе.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором, который прошёл в феврале прошлого года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.