Ливан остался без света. Во всей стране нет электричества из-за перебоев в работе двух крупнейших электростанций. Причиной стала нехватка топлива. Как сообщил местным СМИ представитель государственной электрической компании, задерживаются поставки мазута из Объединенных Арабских Эмиратов. Правительство Ливана ранее выделило средства на экстренную закупку топлива. Власти намерены использовать топливо из резервов военных, но когда они его получат, неизвестно. Перебои в электроснабжении могут продлиться две недели.
2021-10-10T04:08:58+03:00
2021-10-10T04:08:58+03:00
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04:08, 10 октября 2021
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