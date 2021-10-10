Франция возобновит борьбу за всеобщую отмену смертной казни в мире. Для этого будет организована международная встреча «на самом высоком уровне», сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Целью такого форума он назвал возможность убедить лидеров государств в необходимости незамедлительного отказа от высшей меры наказания. По словам Макрона, в первой половине будущего года, когда Франция возглавит, по ротации, Европейский союз, в Париже будет организована конференция неправительственных организаций, борющихся против смертной казни. Бывший министр юстиции Франции Робер Бадинтер, при котором 40 лет назад в стране была отменена смертная казнь, выразил «абсолютную убеждённость в том, что ее применение должно прекратиться, так как это позорит человечество».
2021-10-10T04:08:16+03:00
2021-10-10T04:08:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2917172-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 10 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»
Нобелевская премия для России, что изменилось? Вывод – главное достижение нашего народа не навязываемый миф о победе в войне, бездарно проведеннной почти столетие назад с потерей 42-х млн жизней, а что несмотря на столетие цензуры и подавления, российский народ выше всего ценит свободу и правду…