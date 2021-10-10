Франция возобновит борьбу за всеобщую отмену смертной казни в мире. Для этого будет организована международная встреча «на самом высоком уровне», сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Целью такого форума он назвал возможность убедить лидеров государств в необходимости незамедлительного отказа от высшей меры наказания. По словам Макрона, в первой половине будущего года, когда Франция возглавит, по ротации, Европейский союз, в Париже будет организована конференция неправительственных организаций, борющихся против смертной казни. Бывший министр юстиции Франции Робер Бадинтер, при котором 40 лет назад в стране была отменена смертная казнь, выразил «абсолютную убеждённость в том, что ее применение должно прекратиться, так как это позорит человечество».