Турецкие СМИ сообщили о задержании по подозрению в шпионаже шестерых иностранцев, в том числе с российскими паспортами

Турецкие СМИ сообщили о задержании по подозрению в шпионаже шестерых иностранных граждан, в том числе с российскими паспортами. Задержания прошли в Стамбуле и Анталии. По данным СМИ, иностранцев подозревают в попытке получить доступ к важной для национальной безопасности информации, военном и политическом шпионаже. У задержанных изъято оружие и документы. На опубликованном Haberturk снимке виден фрагмент российского загранпаспорта. Другие детали операции пока не раскрываются.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала интернет-изданию «Газета.ру», что «посольство России и генеральные консульства направили соответствующие запросы турецкой стороне и находятся с ней в контакте».