Движение ANO премьер-министра Чехии Андрея Бабиша потеряло парламентское большинство по итогам выборов

Движение ANO 67-летнего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша потеряло парламентское большинство по итогам завершившихся накануне выборов. Коммунисты не смогли пройти в парламент впервые со времен Второй мировой войны. Новое правительство будет формировать оппозиционная коалиция. Явка составила более 65%, это чуть больше, чем в 2017 году.