Движение ANO премьер-министра Чехии Андрея Бабиша потеряло парламентское большинство по итогам выборов

Движение ANO 67-летнего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша потеряло парламентское большинство по итогам завершившихся накануне выборов. Коммунисты не смогли пройти в парламент впервые со времен Второй мировой войны. Новое правительство будет формировать оппозиционная коалиция. Явка составила более 65%, это чуть больше, чем в 2017 году.
2021-10-10T03:08:39+03:00
2021-10-10T03:08:39+03:00
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03:08, 10 октября 2021
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