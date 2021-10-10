Сотрудники посольства США, которых московская полиция заподозрила в краже рюкзака, решили покинуть Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, американскому дипведомству по линии МИД была направлена нота с предложением либо снять с сотрудников иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе,

либо немедленно покинуть территорию страны. Они, как сказала Захарова, выбрали второй вариант. Она добавила, что, насколько ей известно, рюкзак владельцу до сих не вернули.

В пятницу в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен рюкзак с личными вещами одного из посетителей. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось установить троих подозреваемых, ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. На опубликованных МВД видеозаписях видно, что молодой человек, который предположительно унес чужой рюкзак, шатался и нетвердо стоял на ногах. Двое других его поддерживали. Сам потерпевший позже предположил в интервью РИА Новости, что подозреваемые не планировали красть его вещь.