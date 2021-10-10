РУСАДА не будет обжаловать отзыв аккредитации у московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил РИА Новости и. о. главы агентства Михаил Буханов. Он уточнил, что Российкое антидопинговое агентство не работает с лабораторией с 2019 года, когда ее деятельность была приостановлена. Все анализы для допинг-тестов делаются в Европе. Решение WADA – скорее, техническое, отметил Буханов.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории по рекомендации дисциплинарного комитета «из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий и его Кодексу этики». На сайте ВАДА говорится, что лаборатория уведомлена о решении и может подать жалобу в установленном порядке.