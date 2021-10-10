Канцлер Австрии Себастьян Курц покидает свой пост. Он останется лидером Австрийской народной партии и будет депутатом парламента, сообщает Reuters. Свое решение политик объяснил желанием «избежать хаоса и обеспечить стабильность». Австрийская прокуратура ранее сообщила, что в отношении Курца начато расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях. В его офисе, штаб-квартире партии и Министерстве финансов прошли обыски. Канцлера и его окружение заподозрили в том, что они подкупали австрийскую газету в обмен на размещение положительных публикаций. Курц обвинения отвергает.
2021-10-10T02:08:01+03:00
2021-10-10T02:08:01+03:00
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02:08, 10 октября 2021
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