Пожар на нефтебазе в Рузском районе Подмосковья потушен. Погибших и пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального главка МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло на нефтебазе, расположенной в деревне Дорохово. Пожарным удалось не допустить распространения огня на площади 300 квадратных метров. Ранее агентство сообщало со ссылкой на источник, что горел резервуар объемом 2 тыс. кубометров. Произошел разлив топлива.