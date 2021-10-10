Пожар на нефтебазе в Рузском районе Подмосковья потушен. Погибших и пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального главка МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло на нефтебазе, расположенной в деревне Дорохово. Пожарным удалось не допустить распространения огня на площади 300 квадратных метров. Ранее агентство сообщало со ссылкой на источник, что горел резервуар объемом 2 тыс. кубометров. Произошел разлив топлива.
2021-10-10T02:07:25+03:00
2021-10-10T02:07:25+03:00
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02:07, 10 октября 2021
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