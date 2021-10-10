В Чечне вводят цифровые коды для посещения общественных мест. Такое решение принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб. С понедельника поездки в общественном транспорте, посещение ресторанов, магазинов, культурно-развлекательных центров и прочих мест станет возможным только при наличии так называемых QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев.

В общественных местах также будет действовать масочный режим. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных или спортивных мероприятий должна быть сокращена до 50% от общей вместимости. При этом одновременно может присутствовать не более 500 человек. Для людей старше 65 лет вводится режим обязательной изоляции.

Ранее из-за роста числа заболевших подобные ограничения решили ввести в Воронежской области и Татарстане.