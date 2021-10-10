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02:06, 10 октября 2021

Gulagu.net опубликовал новое видео насилия над заключенным в саратовской туберкулезной тюремной больнице

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем YouTube-канале новое видео насилия над заключенным в саратовской туберкулезной тюремной больнице. Сам пострадавший Роман Гуртовой рассказал основателю проекта Владимиру Осечкину, что пытки происходили, в том числе, под руководством заместителя начальника ОСБ УФСИН по Саратовской области Юрия Вдовина. Кроме того, Gulagu.net опубликовал запись разговора с программистом и бывшим заключенным по имени Сергей, который предоставил правозащитникам видеоархив со свидетельствами пыток.
Ранее Осечкин сообщил, что правозащитники получили более 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые «доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных». Вскоре правозащитники опубликовали несколько видео с издевательствами над заключенными.
После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. Несколько руководителей регионального управления тюремного ведомства были отправлены в отставку.


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