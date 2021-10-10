Всемирное антидопинговое агентство отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Решение принято по рекомендации дисциплинарного комитета «из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий и его Кодексу этики». Московская антидопинговая лаборатория уведомлена об отзыве аккредитации и может подать жалобу в установленном порядке, говорится на сайте ВАДА.

В январе прошлого года агентство приостановило лицензию Московской лаборатории. С этого момента она могла лишь заниматься работами, связанными с анализом образцов крови для биологических паспортов спортсменов. До декабря будущего года россияне могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе.