По меньшей мере три человека задержаны в ходе протестов против ковид-сертификатов в Риме. Один полицейский и двое демонстрантов получили травмы, сообщило агентство АНСА.

Минувшим вечером протестующие ворвались в штаб-квартиру Всеобщей итальянской конфедерации труда и устроили там погром. Стычки также произошли на одной из центральных площадей Рима. Некоторые манифестанты забрасывали силовиков петардами и дымовыми шашками, полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы, передает РИА Новости. Движение транспорта в центре итальянской столицы было затруднено. Как сообщала газета «Репубблика», всего на акцию собралось около 10 тысяч человек. Манифестации прошли и в других итальянских городах, включая Милан. Недовольство итальянцев вызывает решение правительства ввести с 15 августа обязательные ковид-сертификаты для работников частного и государственного секторов.