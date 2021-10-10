Московская прокуратура и следователи выясняют обстоятельства гибели актера во время спектакля в Большом театре. Его придавило декорацией минувшим вечером во время оперы «Садко». Спектакль был прерван, зрителей попросили покинуть зал. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщают, что декорация упала. Источник «Интерфакса», в свою очередь, рассказал, что актер по какой-то причине замешкался во время смены декораций и не заметил, как сверху опускается рампа. Смена декорации, подчеркнул собеседник агентства, проходила штатно, она не падала. Погибший — 37-летний артист миманса Евгений Кулеш. В Большом театре он служил с 2002 года.
2021-10-10T01:07:11+03:00
2021-10-10T01:07:11+03:00
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01:07, 10 октября 2021
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