Московская прокуратура и следователи выясняют обстоятельства гибели актера во время спектакля в Большом театре. Его придавило декорацией минувшим вечером во время оперы «Садко». Спектакль был прерван, зрителей попросили покинуть зал. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщают, что декорация упала. Источник «Интерфакса», в свою очередь, рассказал, что актер по какой-то причине замешкался во время смены декораций и не заметил, как сверху опускается рампа. Смена декорации, подчеркнул собеседник агентства, проходила штатно, она не падала. Погибший — 37-летний артист миманса Евгений Кулеш. В Большом театре он служил с 2002 года.