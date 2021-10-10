Пожар произошел на нефтебазе в городском округе Руза в Подмосковье. Там загорелся резервуар с дизтопливом. Информация о пострадавших не поступала. Произошел разлив топлива на площади тысяча кв. м., сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным регионального главка МЧС, сейчас огонь локализован на площади 300 квадратных метров. В тушении задействованы четыре машины и 16 человек. На место направлен пожарный поезд.