Пожар произошел на нефтебазе в городском округе Руза в Подмосковье. Там загорелся резервуар с дизтопливом. Информация о пострадавших не поступала. Произошел разлив топлива на площади тысяча кв. м., сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным регионального главка МЧС, сейчас огонь локализован на площади 300 квадратных метров. В тушении задействованы четыре машины и 16 человек. На место направлен пожарный поезд.
2021-10-10T01:06:24+03:00
2021-10-10T01:06:24+03:00
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01:06, 10 октября 2021
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