Трое детей погибли, двое и один взрослый пострадали в результате ДТП в подмосковном Сергиевом Посаде. Там столкнулись две легковушки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В пресс-службе подмосковной полиции уточнили, что на 7-м км автодороги Сергиев Посад — Рыбинск — Череповец — Константиново произошло встречное столкновение автомобилей «Рено» и ВАЗ. Водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля погибли, еще два пассажира получили травмы, также ранен водитель иномарки. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.